La scorsa domenica 25 febbraio, attorno alle 20.00, è arrivata già morta al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, il corpo coperto di fratture, in particolare sulla schiena, di cui una forse mortale al capo. Proprio per lo stato del corpo della donna di 73 anni residente a Borgo Pio a due passi dal Vaticano, il personale sanitario ha deciso di segnalare il decesso alle forze dell'ordine per appurare le cause del decesso. Aperta un'inchiesta, sul corpo è stata disposta l'autopsia dal pm.

A bordo dell'ambulanza che ha portato la donna in ospedale anche il figlio apparso in stato di choc. I carabinieri hanno ascoltato i vicini di casa della palazzina in viale Vaticano dove la donna risiedeva e – a quanto riportato da il Messaggero – alcune testimonianze accrediterebbero l'ipotesi di una caduta dalle scale che sarebbe stata fatale. In particolare uno dei vicini ha raccontato di aver visto la 73enne sulle scale e subito dopo aver sentito un rumore, compatibile con la caduta dalle scale della donna.