Il Salone delle Fontane ospiterà il 3 ed il 4 marzo la settima edizione del "Roma Whisky Festival". Un appuntamento da non farsi scappare per tutti gli amanti di questo distillato, che potranno sbizzarrirsi tra degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology ed incontri con gli esperti del settore. Il tutto coordinato dalla direzione artistica di Andrea Fofi affiancato dai due whisky consultant, Pino Perrone e la scozzese Rachel Rennie. Orari: sabato dalle ore 14:00 alle 23:00; domenica dalle ore 14:00 alle ore 21:30. Biglietto d'ingresso: 10 euro (da diritto al bicchiere serigrafato del Festival, alla racchetta porta bicchiere ed alla Guida).

Il programma dell'evento.

Più di 50 aziende partecipanti e oltre 1500 etichette in degustazione provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti e Giappone; seminari e talk tenuti da noti brand e ospiti internazionali del mondo della miscelazione. Tra le masterclass confermate, quella sui whisky giapponesi della distrilleria Chichibu, sulla Penderyn Wales Whisky e quella di Ken Lindsay, International Brand Ambassador di Chivas Brothers, che tratterà delle nuove referenze legate a Ballantine’s. Inoltre ci saranno mini-corsi da 25 minuti sull'ABC del distillato per i neofiti, ma anche il premio "Whisky & Lode", che eleggerà i migliori del festival, valutati come di consueto da una giuria di esperti secondo la regola dell' "assaggio bendato". Tre le categorie per questa edizione: "Best Scottish Malt", "Best Rest of the World Malt" e "Best World Single Cask", e il premio speciale “Whisky & Smile” che sarà assegnato alla migliore bottiglia in assoluto. Come novità in termini di offerta al pubblico, si potrà contare sulle nuove aree dedicate ai Cognac con brand quali ABK6, Hine Courvoisier e Otard, ed agli Armagnac con, tra gli altri. Laguille. Ma non ci sarà solo da bere; è infatti prevista anche un’area gourmet e degli abbinamenti con il whisky, dalle ostriche bretoni al salmone scozzese, dal cioccolato all'haggis.

Come raggiungere il Salone delle Fontane.

Situato in via Ciro il Grande 10/12, è facilmente raggiungibile in auto dal centro storico di Roma percorrendo la via Cristoforo Colombo, mentre per chi giunge in autostrada si consiglia di imboccare il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26. Chi si sposta invece con i mezzi pubblici può prendere: la metro B fermata Eur Magliana; gli autobus 170-708 e 714.