in foto: Immagine di repertorio

Sei nuovi arresti nel clan Di Silvio grazie agli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi. I poliziotti hanno fatto irruzione questa mattina e sono in corso le operazioni. L'ordinanza di custodia cautelare il carcere, richiesta dalla Distrettuale Antimafia di Roma costituisce un primo seguito dell'operazione ‘Alba pontina' di giugno. La scorsa estate, infatti, le Squadre Mobili di Roma e Latina e dal Servizio Centrale Operativo hanno arrestato 25 persone, alcune delle quali indagate per associazione di tipo mafioso. Una mafia originale si è sviluppata a Latina, quella del clan di sinti italiani dei Di Silvio, vicini ai Casamonica. Questa è l'ipotesi investigativa. A sette degli arrestati di giugno è contestato l'articolo 416 bis, ovvero l'aggravante di associazione mafiosa. Tra gli arrestati anche sette donne, una delle quali avrebbe avuto una posizione di primo piano all'interno del clan. Si tratta di Sabina Di Silvio, moglie del boss Armando riconosciuto dagli investigatori come il capo indiscusso dell'organizzazione. Proprio le donne della famiglia hanno opposto resistenza, tra urla e insulti e alle forze dell'ordine, all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro preventivo di beni riconducibili agli indagati.