Uno scippatore seriale è stato arrestato in zona San Giovanni a Roma, dagli agenti del commissariato locale, che da alcune settimane erano sulle sue tracce. I poliziotti cercavano, seguendo le dichiarazioni raccolte in varie denunce, uno scooter di una determinata marca con il fanalino posteriore rotto. Quando i poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto un uomo e un motociclo corrispondente alle descrizioni, si sono messi all'inseguimento.

Invece di fermarsi all'alt l'uomo si è dato alla fuga, non facendosi problemi a compiere manovre pericolose e a imboccare diverse strade contromano, mettendo a rischio la propria e altrui incolumità. Fermato infine al Pigneto, lo scippatore ha terminato la sua corsa contro una moto della polizia. A bordo del mezzo, risultato rubato e con una targa falsa, gli agenti hanno rinvenuto la borsetta appena scippata dall'uomo a una signora in via Ivrea. Giudicato per direttissima lo scippatore seriale è stato posto ai domiciliari.