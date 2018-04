Un gelato gustato sulla celebre scalinata di piazza di Spagna a Roma gli costa l'arresto. Protagonista dell'episodio è un turista cinese di 40 anni, sorpreso a mangiare seduto sugli scalini. Gli agenti della polizia locale lo hanno rimproverato e lo hanno invitato ad alzarsi perché stava sporcando il monumento. Lui ha reagito, si è rifiutato di fornire il documento di identità, ha tentato di buttare il gelato addosso ai vigili e poi ha cominciato a colpirli con calci e pugni.

L'uomo è stato bloccato grazie all'aiuto di una pattuglia di carabinieri che ha notato la scena e ha deciso di intervenire in soccorso degli agenti. Un vigile che ha ricevuto un calcio si è fatto medicare al pronto soccorso. Il cittadino cinese è stato multato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il turista è stato poi accompagnato negli uffici del comando generale dei vigili urbani in via della Consolazione e ieri si è svolto il processo per direttissima in cui è stato convalidato l'arresto.

Secondo l'ordinanza firmata in estate dalla sindaca Raggi, chi viene sorpreso sulla scalinata di Trinità dei Monti, a piazza di Spagna, intento a consumare un pasto deve essere multato con una sanzione da un minino di 40 ad un massimo di 240 euro.