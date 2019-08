Un pensionato di 70 anni è stato arrestato al termine di un'operazione coordinata dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina: gli agenti della Polizia Postale, al termine di una perquisizione nel suo appartamento, hanno trovato all'interno di una serie di memorie informatiche esterne 4000 foto e video pedopornografici. Immagini e scene raccapriccianti, frutto di un commercio e di un business che vede sfruttati bambini e ragazzini. Il materiale conteneva scene di sesso tra adulti e bambini tra 1 e 15 anni, è stato stimato ha una prima sommaria analisi. L'uomo, indagato per possesso di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata, è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari. I poliziotti informatici hanno sequestrato 6 hard disk, 1 tablet, 4 pen drive e 3 micro sd. Per ora le immagini visionate erano contenute in uno solo dei supporti informatici, le altre memorie esterne potrebbero contenere altre terribili immagini.

La scoperta dopo una segnalazione nei confronti dell'uomo

La perquisizione domiciliare a casa dell'uomo è arrivata dopo l'apertura di un fascicolo nei suoi confronti: in più occasioni era stato segnalato per comportamenti anomali ed equivoci nei confronti di minorenni. Comportamenti condotti anche in pubblico e che non sono passati inosservati, tanto da arrivare a un'indagine vera e propria. Ora gli inquirenti dovranno stabilire l'origine dei filmati e se l'uomo ne facesse commercio o fosse coinvolto nella loro produzione. La scoperta di una così ingente quantità di materiale pedopornografico potrebbe far arrivare alla scoperta di una rete di distributori e acquirenti, o almeno questa è la speranza degli investigatori per colpire il commercio di video e foto con protagonisti loro malgrado bambini e ragazzini.