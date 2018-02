Ventuno anni di violenze fisiche e psicologiche. Un incubo che sembrava senza via di uscita per una donna di 73 anni, costretta a subire sevizie e a obbedire agli ordini del marito. Confinata nelle mura domestiche per quasi tutta la giornata, soggiogata dall'uomo violento. Una vicenda a cui ha messo la parola fine l'esecuzione di custodia cautelare in carcere eseguita ai danni dell'uomo da parte degli agenti del commissariato di Tor Pignattara.

Il marito, anche lui di 73 anni, da anni abusava di alcol e aggrediva la donna, in particolare quando non questa si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui. Le indagini sono partite dalle segnalazioni dei vicini di casa, e hanno portato a ricostruire il quadro di violenza ai danni della donna, che in più di un'occasione sarebbe stata presa anche a bastonate dal marito violento, anche in mezzo alla strada. L'ultimo episodio il pi grave: dopo avergli rotto il femore l'uomo l'aveva lasciata dolorante sul divano senza soccorrerla e incurante di ogni sua necessità, lanciandogli solo qualche pezzo di pane e un po' d'acqua.