in foto: Immagine di repertorio

Ha approfittato di un ragazzo disabile, invalido al 100%, per estorcergli denaro. In pochi giorni gli ha portato via 10mila euro, minacciandolo anche con un coltello. Ieri però il 57enne, criminale della zona conosciuto da tutti come ‘il braciola', è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, che gli hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ora ha un braccialetto elettronico che avvertirà direttamente la polizia nel caso dovesse allontanarsi dalla sua abitazione. Le persecuzioni e la truffa da lui messe in atto sono particolarmente odiose proprio perché messe in atto contro un giovane che non può difendersi e nulla poteva contro quell'uomo che niente sapeva fare oltre a prendersela con i più deboli.

Tutto è iniziato lo scorso gennaio, quando ‘il braciola' ha deciso di truffare il ventenne. Lo ha avvicinato dicendo di aver ricevuto da lui una banconota falsa e che se entrambi non volevano essere arrestati avrebbe dovuto pagare una multa ‘salata'. Da lì ha cominciato a chiedere al giovane del denaro, presentandosi continuamente a casa sua e portando via banconote da 100 e 200 euro. A volte si presentava a casa sua una volta ogni due settimane, dopodiché ha accorciato i tempi e si recava nella sua abitazione quasi tutti i giorni. Spesso andava da lui la notte, minacciandolo di morte.

L'ultima estorsione risale al 7 marzo. Il 55enne si è presentato a casa del ventenne intorno alle 19, e ha iniziato a suonare insistentemente al citofono.Entrato in casa, ha minacciato il ragazzo e il suo badante, che nel frattempo era tornato a casa. Stanco delle minacce e delle continue persecuzioni, il giovane è andato al commissariato Colombo e ha raccontato ai poliziotti l'incubo in cui lo aveva fatto precipitare il suo estorsore che, in tutto, gli aveva rubato circa 10mila euro. Da allora il 55enne aveva provato ancora a chiedere soldi al giovane con la forza, ma quando ha saputo che era stato denunciato si è allontanato. E ora è agli arresti domiciliari.