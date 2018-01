E' stato arrestato dopo aver commesso, negli ultimi cinque anni, almeno 23 rapine a mano armata in banche e farmacie. Altri 17 casi sono ancora al vaglio degli investigatori. Il rapinatore, un 55enne campano, è stato fermato dopo l'ultimo colpo messo a segno all'autogrill Casilina est di Roma nel maggio di un anno fa.

I poliziotti hanno esaminato le immagini di una decina di telecamere di sorveglianza dell'autogrill e hanno notato un'automobile allontanarsi dalla scena del crimine con un solo uomo a bordo. Dopo aver identificato targa e proprietario, gli agenti hanno catturato il rapinatore. Successivi accertamenti hanno verificato la sua responsabilità in almeno 23 rapine in un periodo di tempo compreso tra il mese di novembre del 2012 e l’agosto del 2016. Oltre 80mila euro il bottino complessivo.

Il modus operandi: agiva sempre a volto scoperto.

Particolarità del modus operandi del rapinatore era l'agire sempre a volto scoperto, perché sfruttava il fatto di essere incensurato e di provenire dalla Campania (quando i suoi colpi sono stati messi a segno a Roma). Solo la targa della sua automobile è risultata decisiva per la sua identificazione. "Vivo apprezzamento per la cattura del pericoloso rapinatore è stato espresso dalle varie associazioni di categoria, con le quali proseguono rapporti di collaborazione per finalizzati a scongiurare la reiterazione di tali condotte seriali", si legge nel comunicato diffuso dalla polizia.