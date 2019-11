in foto: Immagine di repertorio

Alessandro Fasciani, trentatré anni, nipote del boss Carmine, è stato arrestato dopo aver tentato di investire un agente mentre era diretto in Centro America, per sfuggire al verdetto della Cassazione. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato lo hanno raggiunto ad Acilia. A far scattare il provvedimento un'ordinanza di ripristino di custodia cautelare emessa dalla terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma. Fasciani stava pianificando una fuga dall'Italia per sottrarsi al carcere e al verdetto della Cassazione che a breve si pronuncerà sul suo conto.

Alessandro Fasciani condannato in Appello a Dieci anni di reclusione

Il 4 febbraio scorso infatti, i giudici della Corte di Appello avevano stabilito nei suoi confronti che avrebbe dovuto scontare una pena di dieci anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini e l'arresto

Dalle indagini condotte dalla Questura di Roma, coordinate Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura Generale, è emerso che Fasciani aveva in mente un piano: il 14 novembre alle 16.05 sarebbe salito a bordo di un aereo diretto a Bruxelles, per poi fare un cambio e raggiungere il Messico, fino ad arrivare in Belize, sul Mar dei Caraibi. Lì avrebbe trovato un appoggio per muoversi e sostare. Una volta ottenuta l'ordinanza, emessa in tempi stretti, gli agenti lo hanno fermato in strada e lui si è opposto all'arresto e ha cercato di scappare tentando di investire un poliziotto con l'auto. Poco dopo però, è stato rintracciato nei pressi di una farmacia.