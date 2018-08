Con una borsa piena di attrezzi da scasso, dal classico spadino ai badge clonati, girava per gli alberghi di lusso svaligiando le stanze dei clienti che al loro ritorno trovavano armadi, borse e comodini "ripuliti" dal passaggio del 41enne di origine sudafricane, che passava da una città all'altra d'Europa mettendo a segno i suoi colpi. Ma il ladro a 4 stelle, come è stato ribattezzato dagli investigatori, è stato preso a Roma, dopo aver messo a segno l'ultimo furto in un hotel del quartiere Esquilino. I carabinieri della stazione Piazza Dante lo hanno fermato dopo che era entrato nella camera di un turista argentino trafugando il portafoglio.

Nelle successiva perquisizione i militari hanno scoperto l'incredibile armamentario da scasso del ladro professionista. "Restituito il portafogli alla vittima – si legge in un anota – i Carabinieri di Piazza Dante si sono dedicati spacchettare tutti gli attrezzi che il ladro portava con se: una valigetta contenente numerosi arnesi da scasso, con spadini di ogni tipo; diversi badge e copie di chiavi verosimilmente idonei all’apertura di stanze di strutture alberghiere anche di altre città europee; un mazzo di chiavi passepartout; un cuneo a pompa per l’apertura delle porte; lastre di plastica per aprire le porte senza mandata; banconote in euro ed estere di vario taglio". Nella disponibilità dell’arrestato inoltre sono stati trovati diversi pc portatili che saranno ora passati al vaglio dai tecnici dell'Arma per verificare se siano presenti software per clonare le carte elettroniche.