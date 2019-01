in foto: ’Joe Cappuccio’, il rapinatore arrestato a Ostia

Joe Cappuccio, soprannominato così per via della sua abitudine di rapinare le sue vittime coperto con un cappuccio per rendersi quasi irriconoscibile, era diventato il terrore dei pendolari di Ostia. I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato il 42enne romano, che dovrà rispondere della rapina ai danni di due donne.

All'una e mezza circa del 2 gennaio scorso, vicino alla stazione del trenino Lido Centro, l'incappucciato ha aggredito una donna mentre scendeva dalla sua automobile. L'ha afferrata da dietro al collo e l'ha scaraventata a terra. Le ha rubato la borsa, il telefono e qualche decina di euro. Qualche ora più tardi, nei pressi di un'altra stazione, la scena si è ripetuta. Vittima, in questo caso, era una donna di 51 anni, aggredita dal rapinatore mentre percorreva un sottopassaggio. Il malvivente le ha puntato un coltello alla gola e le ha rubato la borsa. L'uomo, rintracciato anche grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza delle stazioni, dovrà rispondere delle rapine, aggravate per aver agito a volto travisato e avvalendosi di un'arma da taglio.