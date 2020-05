in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Latina e portato nel carcere di Latina: deve scontare tredici mesi di reclusione per un reato commesso nel 2015, per il quale era ricercato da tempo. Il giovane però, in qualche modo aveva fatto perdere le sue tracce. Nel 2015 aveva provocato un grave incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti una giovane coppia e il loro bambino di quattro anni: l'episodio aveva sconvolto l'opinione pubblica per la gravità del sinistro, soprattutto perché il giovane che aveva causato lo schianto era fuggito senza aiutare nessuno, nonostante ci fosse un bimbo coinvolto che avrebbe potuto perdere la vita. Non si sa come il ragazzo sia riuscito a sfuggire alla polizia per tutto questo tempo: non aveva mai lasciato il Lazio, e si trovava a Nettuno ospite di un centro di accoglienza. Eppure era riuscito a far perdere le sue tracce e a svanire nel nulla.

Il ragazzo è stato trovato ieri durante un giro di controlli dei poliziotti della Questura di Latina. Gli agenti hanno iniziato a identificare le persone presenti sul territorio con precedenti penali, e nel corso di questa attività hanno ricevuto informazioni su un ragazzo, che in quel momento si trovava in un centro d'accoglienza, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Velletri. Al termine degli accertamenti è emerso che era proprio lui il giovane ricercato per il terribile incidente stradale del 2015, in cui rimasero coinvolti madre, padre e bimbo di quattro anni. Il 26enne è stato arrestato e portato nel carcere di Latina, dove dovrà scontare una pena di tredici mesi di reclusione per i reati di lesioni colpose e omissione di soccorso.