Un nuovo sequestro a Roma della così detta Droga di Hitler o Droga della pazzia. Si tratta dello yaba, pasticche di solito di colore rosso, composte da metanfetamina tagliata con gli scarti della produzione dell'eroina. Una droga potentissima, diffusa soprattutto tra le comunità di migranti provenienti dall'Asia, in particolare dai paesi del Sud-Est asiatico come Filippine e Thailandia, ma che inizia ad essere consumata anche da giovani italiani. A spacciare Yaba sono stati colti in flagrante due cittadini originari del Bangladesh in via Labico nel quartiere di Villa De Sanctis. I pusher, 30 e 40 anni, sono detenuti in custodia in attesa del rito per direttissima.

Arrestati due pusher bengalesi: cedevano pasticche di Yaba a connazionali

"Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno fermato, in via Labico, il 40enne, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, per un controllo. Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno trovato 4 pasticche di yaba e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. – si legge in una nota – Invece, ieri pomeriggio, sempre in via Labico, i Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno notato un 30enne, senza fissa dimora e con precedenti, aggirarsi con fare sospetto lungo la via e avvicinare alcuni connazionali, mostrando loro qualcosa che occultava nelle tasche dei pantaloni. I militari hanno atteso alcuni minuti, poi, al momento giusto, sono intervenuti bloccandolo, senza dargli la possibilità di poter tentare la fuga. Nelle tasche dei pantaloni i Carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 15 pasticche di Yaba".

Cos'è lo Yaba: la droga della Pazzia o droga di Hitler

"È una droga generalmente tagliata con ciò che avanza della produzione di eroina e si presenta sotto forma di compresse, piccole e rotonde, di colore rosa, rosso arancio o verde, simile all’ecstasy. – così definisce la sostanza stupefacente il sito dell'Agenzia capitolina sulle Tossicodipendenze- È una delle più popolari in Asia sudorientale, soprattutto in Thailandia. Significa “droga che fa impazzire”, proprio per il forte senso di aggressività che provoca, inducendo il consumatore a gesti violenti, spesso autolesionisti. Questo tipo di sostanza agisce sulla quella parte del cervello che produce dopamina, provoca grande dipendenze fisica e psichica. Gli iniziali effetti di benessere sono immediatamente sostituiti da aggressività, allucinazioni, ansia, inappetenza, insonnia e paranoia. Di frequente, i consumatori riportano la sensazione di avere degli insetti sotto la pelle e di fare numerosi tentavi per estrarli. Tra gli effetti a lungo termine si segnalano perdita dei capelli, dolore lombare, danni al fegato e ai reni, sintomi depressivi e desideri di suicidio".