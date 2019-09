in foto: Francesco Castiglione – Foto Facebook

Era il suo sogno e voleva convincerlo a tutti i costi a sposarlo. Messaggi, dediche d'amore, "ti amo", "sei l'amore della mia vita", ma soprattutto appostamenti sotto casa. Una vera e propria ossessione, che un giorno Francesco Castiglione, protagonista della fiction Rai ‘Don Matteo' con il ruolo del carabiniere Gianni Barba, ha deciso di raccontare ai carabinieri. Come riporta Giulio De Santis sul Corriere della Sera, due giorni fa una donna di 50 anni, di nazionalità russa e residente in Italia, è stata arrestata per stalking. È stata sorpresa praticamente in flagrante, perché si trovava sotto casa dell'attore, a Morena, sud di Roma, per l'ennesima volta. Stando a quanto ricostruito dai militari, la donna ha iniziato scrivendo un messaggio a Castiglione su Instagram, a cui lui ha risposto come fa con tutti i fan. Lei ha continuato imperterrita a inviare messaggi, ma da lui nessun'altra risposta. Ha quindi contattato il fotografo autore degli scatti caricati sul social network, gli ha chiesto e ha ottenuto l'indirizzo di casa dell'attore per inviargli un regalo. Ma in realtà, da allora, è andata tutte le sere sotto casa di Castiglione per dichiarargli il suo amore. L'attore, dopo alcune settimane, ha deciso di chiamare i carabinieri e la donna è stata arrestata. Dovrà rispondere dell'accusa di stalking.

Nella fiction ‘Don Matteo' Francesco Castiglione recita il ruolo dell'appuntato Barba. Classe 1982, Francesco Castiglione è nato in Germania da genitori italiani. All'età di dieci anni si trasferisce con la famiglia in Sicilia, provincia di Catania. Dopo il diploma si trasferisce a Roma.