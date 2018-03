in foto: Fori Imperiali – foto d’archivio

Saltuariamente faceva la guida turistica ai Fori Imperiali e gli uomini della Guardia di Finanza lo hanno arrestato proprio mentre dava indicazioni ad alcuni turisti americani. La guida era in realtà un latitante internazionale, uno dei vertici, secondo la Corte distrettuale della Pennsylvania, di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio negli Stati Uniti di grandi quantità di marijuana. La droga veniva trasportata attraverso la California e distribuita nell'area di Filadelfia. Alessandro S, 30enne romano ma residente a Phoenix, negli Stati Uniti, è stato arrestato nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei pressi dei Fori Imperiali. Il ragazzo era latitante e ricercato da settembre del 2016 in seguito a un'indagine della D.E.A. statunitense. Secondo gli investigatori era coinvolto nel traffico di 450 chili di marijuana, dal valore complessivo di oltre 2,8 milioni di dollari.

Gli specialisti italiani del G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma, in sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e con il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno scoperto che il ragazzo lavorava saltuariamente come guida turistica nell’area dei “Fori Imperiali” . Dopo qualche giorno di osservazione l'hanno arrestato nei pressi del Colosseo.