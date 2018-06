in foto: Le armi ritrovate in un garage di La Rustica, periferia est di Roma

Ritrovate due pistole e un fucile con le relative munizioni. Le armi erano nascoste in un garage a La Rustica, periferia est di Roma, di proprietà di Alessandro B., 46 anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti. Gli investigatori hanno pedinato l'uomo per diversi giorni e hanno verificato che spesso il 46enne si recava proprio nel garage nel piano interrato di un palazzo in via Naide. Ieri hanno deciso di intervenire e hanno trovato le chiavi del box in una tasca dei pantaloni dell'uomo.

All'interno del garage, nascoste in un panno sotto uno scaffale, sono state trovate le tre armi, due pistole, una calibro 7.65 ed una calibro 22, e un fucile. Sequestrato anche il munizionamento. Il proprietario dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di armi da fuoco. Ora gli investigatori cercheranno di accertare il coinvolgimento del 46enne in rapine a mano armata messe a segno dalle bande criminali della zona. L'ipotesi è che le armi, oltre ad effettuare le rapine, potessero servire a un gruppo di spacciatori per gestire la piazza di spaccio del quartiere. Il proprietario delle armi non ha saputo giustificare la provenienza delle stesse.