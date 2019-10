Un arsenale, composto fa pistole e munizioni, in casa di un pensionato originario di Marino: è il risultato di una perquisizione approfondita nel suo appartamento, nato dopo un semplice controllo in strada a Frascati. I carabinieri della locale stazione erano su via San Domenico Savio, quando hanno fermato un 64enne per un banale controllo: ma l'uomo aveva con sé un bilancino di preciso intriso di una sostanza che sembrava fosse cocaina, oltre a materiale per il confezionamento di droga. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti, e rivolgere le proprie attenzioni all'appartamento dell'uomo, ubicato sulla medesima strada.

Lì, i militari dell'arma non hanno trovato tracce di droga, bensì un vero e proprio arsenale di armi e munizioni: 4 pistole di vario tipo e centinaia di proiettili. La scoperta è avvenuta aprendo alcune scatole di scarpe che si trovavano nell'armadio della camera da letto dell'uomo. In particolare, è stata trovata una pistola semiautomatica marca Glock calibro 7,65, che dai controlli successivi è risultata denunciata come "smarrita" il 3 luglio 2011 in zona Prenestina; una pistola revolver marca Ruger calibro 375 Magnum, denunciata come rubata il 25 giugno 2009 presso la Stazione Carabinieri di Ronco, a Forlì; una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 6.35, di provenienza sconosciuta e classificata come "dubbia" dagli agenti; una pistola scenica, riproducente una Beretta 92 FS, priva di matricola e con canna alterata idonea allo sparo; infine, 111 proiettili di vario calibro. Sempre all'interno dell'armadio, emersi anche tre bilancini di precisioni, due bilance, un frullatore ed una macchina per il sottovuoto con relative buste, tutto intriso di droga che però all'interno dell'appartamento non è stata trovata, neppure in minima parte. A quel punto per l'uomo è scattato l'arresto ed è stato portato nel carcere di Velletri, in attesa di dover rispondere di detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento.