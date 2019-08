Armato di un fucile sequestra due prostitute su un furgone: arrestato pensionato

L’uomo 75 anni, si è rifiutato di pagare il compenso pattuito per la prestazione e, dopo averle minacciato di morte con un coltello e un fucile da caccia, ha cominciato a guidare per le strade attorno a Pomezia fino a che una delle due donne non è riuscita a scappare dando l’allarme.