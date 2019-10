in foto: L’ncidente in via Pagliorazza ad Ariccia

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – giovedì 10 ottobre – su via Pagliarozza nel territorio del comune di Ariccia, si sono scontrati una Smart bianca e un'ambulanza. Il mezzo di soccorso sanitario non apparteneva al servizio pubblico, bensì a una società privata di Latina e al momento dell'impatto, fortunatamente era vuota: aveva appena terminato il trasporto di un'anziana persona malata al Nuovo Ospedale dei Castelli. Al volante della microcar una ragazza di ventuno anni residente a Velletri che viaggiava in direzione di Albano.

La dinamica dell'incidente

Pochi dubbi sulla dinamica dell'incidente: per cause ancora da chiarire la giovane al volante della Smart ha perso il controllo del mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia, forse per un malore o per una distrazione. Sia la conducente della vettura, che l'infermiere e l'autista a bordo dell'ambulanza, sono rimasti lievemente contusi e sono stati trasportati all'ospedale di Ariccia da tre ambulanze del 118 giunte sul posto.

Le operazioni di soccorso

La polizia locale ha eseguito i rilievi del caso, con inevitabili conseguenze al traffico per consentire dalle operazioni di soccorso alla rimozione dei mezzi incidentati e del ripristino delle condizioni di sicurezza sulla sede stradale. La ventunenne che ha causato l'incidente sarà sottoposta, come da prassi, ad alcol test e droga test, per verificare che non guidasse sotto l'effetto di bevande alcoliche o stupefacenti. La giovane è risultata negativa a entrambi.