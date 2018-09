Vasto incendio ad Ariccia, nel territorio dei Castelli Romani. Ad andare a fuoco nella notte tra sabato e domenica scorsi, 350 porchette, prodotto tipico della zona, insieme alle celle frigorifere e ai macchinari da lavoro. Secondo le informazioni apprese, il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito della centralina elettrica sul capannone di una struttura nella zona di Vallereccia. Il fumo e le fiamme alte hanno allarmato i residenti infatti pur essendo buio, si vedevano da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino e Nemi che hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di domare le fiamme. I carabinieri della Stazione di Ariccia hanno svolto i rilievi del caso per far luce sull'accaduto. L'intera zona infatti è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Incendio ad Ariccia

I proprietari del locale hanno subito gravi danni: la struttura infatti è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme. La centralina elettrica dalla quale sarebbe partito il corto circuito alimentava i frigoriferi mentre i forni la notte dell'accaduto non erano chiaramente attivi. La famiglia titolare della struttura, nota per la produzione della porchetta di Ariccia, ha subito cercato di trovare un'altra struttura nelle vicinanze dove continuare la produzione della porchetta per le consegne già ordinate dai clienti.