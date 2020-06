in foto: La gattina salvata dai vigili del fuoco

Il grande cuore dei vigili del fuoco sempre pronti a mettersi al servizio dei bisognosi, non solo delle persone, ma anche degli animali in difficoltà sono i protagonisti di un salvataggio avvenuto ad Ariccia. È il caso di una gattina che ha rischiato di precipitare nel vuoto cadendo dal ponte, dopo essere rimasta incastrata nel tubo di un canale di scolo, ma che è stata raggiunta e messa in salvo dai pompieri. I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono accaduti nel territorio del Castelli Romani, alle porte della Capitale. A rimanere coinvolta nell'episodio che sarebbe potuto culminare in modo drammatico, ma che si è concluso con il lieto fine, una gattina con pochi giorni di vita, dal pelo grigio e dai vispi occhi verdi, che, lontana dalla sua mamma, probabilmente abbandonata in strada, si è messa in guai seri. La piccola, poco più grande del palmo di una mano, entrata inavvertitamente dentro un tubo feritoia senza riuscire più ad uscire, ha rischiato seriamente di morire.

I vigili del fuoco salvano una gattina rimasta intrappolata in un tubo

A chiamare aiuto, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco due passanti, una signora con una bambina, allarmate dai miagolii che provenivano dal tubo. Sospettando che un gatto fosse rimasto incastrato, non si sono voltate dall'altra parte, ma si sono mosse per cercare di salvargli la vita. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nemi, che dolcemente, dopo aver individuato il punto esatto in cui si trovava, l'hanno estratta con attenzione, mettendola in sicurezza. La gattina, spaventata, sta bene e da quanto si apprende è stata portata dal veterinario, per essere sottoposta agli accertamenti necessari dopo l'incidente subito.