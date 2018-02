Un uomo di 38 anni è attualmente ricoverato al Policlinico di Tor Vergata a causa di una brutta caduta con la sua bici. L'uomo questa mattina era in sella alla sua due ruote in via Appia Nuova, all'altezza di Ariccia, ai Castelli romani, quando la ruota della sua bici ha urtato le radici di un albero che affioravano dall'asfalto. Inevitabile la caduta, piuttosto rovinosa: il ciclista ha urtato con violenza la testa a terra, riportando gravi ferite al volto e al capo. A intervenire per primo sul luogo dell'incidente è stato un gruppo di anziani, che ha visto l'uomo a terra e ha chiamato subito i soccorsi. Il 38enne è stato dapprima trasportato in ambulanza al centro sportivo, da dove successivamente un eliambulanza lo ha trasferito al Policlinico romano di Tor Vergata. Anche se gravi, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: l'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita.

L'anno scorso un altro ciclista morì nello stesso punto: il sindaco vieta il transito.

L'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno, in un punto in cui a luglio dell'anno scorso perse la vita un altro ciclista, un uomo di 60 anni dipendente del Comune di Frascati. La tragica coincidenza ha portato il sindaco di Ariccia, Roberto Di Felice, a intervenire: come riporta il quotidiano "Il Messaggero" il primo cittadino del comune in provincia di Roma ha deciso di vietare il transito in quel tratto di strada a biciclette e ciclomotori, in attesa probabilmente di riparare il manto stradale, evitando così che le radici affioranti dei pini possano costituire un pericolo per ciclisti e centauri.