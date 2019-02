Quando su segnalazione degli abitanti della zona hanno aperto le porte di una casa di Ardea, le Guardie Zoofili Ambientali Norsaa di Roma si sono trovate davanti una situazione che le ha sconvolte. Un piccolo appartamento di 30 metri quadrati e 28 tra cani e gatti all'interno dell'abitazione. Sporcizia dappertutto e animali in ogni dove: l'ambiente era così insalubre che, nonostante gli operatori avessero le mascherine, il direttore Norsaa ha dovuto attivare le procedure del regolamento di polizia veterinaria e informare le autorità sanitarie e il sindaco.

Cani e gatti messi in salvo dal Norsaa

Le guardie zoofile sono entrate nell'appartamento insieme al medico veterinario Giovanni Recine: nonostante la situazione fosse potenzialmente rischiosa per la loro salute, hanno controllato lo stato di salute degli animali per verificare le loro condizioni. Successivamente un'ordinanza del sindaco ha emesso un provvedimento sanitario alla ASL Veterinaria: i cani e i gatti sono stati così spostati, e la polizia locale di Ardea ha potuto provvedere alla bonifica dei luoghi. "Il Norsaa è sempre al fianco delle istituzioni e al servizio dei cittadini – hanno detto le guardie zoofile in un comunicato stampa – Siamo Orgogliosi che, dopo anni di abbandono, questo episodio può considerarsi risolto. Un grazie inoltre ad ENPA Pomezia per aver preso in consegna alcuni animali e per aver fornito con noi degli alimenti per sostenerli".

Soccorsa anche la signora che viveva con gli animali

Con i 28 animali viveva una signora. Anche lei, come i cani e i gatti, è stata aiutata dalle guardie zoofile. "La persona è stata affidata alla famiglia, abbiamo aiutato entrambi – hanno detto gli operatori in un commento su Facebook – Le Guardie Zoofile Norsaa non fanno animalismo spicciolo, aiutano gli animali e le persone. Troppe volte abbiamo pulito le case delle persone senza pubblicare nulla. Ma ognuno deve fare la sua parte comunque, noi gli animali , il comune le persone".