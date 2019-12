in foto: Il bancomat divelto dall’esplosione

Nuovo colpo in banca ad Ardea, sul litorale a sud di Roma. Per la terza volta in poco più di anno a essere preso di mira è stato il bancomat della filiale BCC di via Nuova Florida. La banda di malviventi notte tempo ha piazzato l'esplosivo attorno al bancomat, e provocando una potente deflagrazione che ha aperto le casse automatiche consentendo ai rapinatori di fuggire con un bottino di cui non si conosce l'esatto importo, ma sicuramente superiore ai 10.000 euro.

Caccia alla banda di rapinatori in fuga

Sul posto i carabinieri della stazione locale che stanno indagando per ricostruire l'identità dei componenti della banda, che si sono immediatamente dati alla fuga dopo l'esplosione: all'arrivo della volante i militari hanno trovato solo il bancomat divelto dalla potente deflagrazione.

Le telecamere hanno catturato tre uomini in passamontagna

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tre uomini in azione, con il viso celato da un passamontagna. Non è escluso che i componenti della banda siano di più: probabilmente almeno un'altra persona si trovava a bordo