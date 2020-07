in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto a seguito di un drammatico incidente sul lavoro, che ha coinvolto il trattore a bordo del quale viaggiava. I tragici fatti risalgono al pomeriggio di ieri, giovedì 9 luglio e sono accaduti nella frazione Campoverde di Aprilia, in provincia di Latina. La vittima è un trentasettenne di nazionalità romena, che di lavoro faceva il bracciante agricolo. Secondo le informazioni apprese, era al lavoro per un azienda romana, e stava guidando a bordo del mezzo agricolo, nelle campagne di via Roselli, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il trattore è finito in un fosso e si è ribaltato, schiacciandolo sotto al suo peso. A dare l'allarme un collega, che non avendolo visto, lo ha iniziato a cercare, fino a quando non ha notato il trattore all'interno del fosso. Ormai sicuro che era accaduto il peggio, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Bracciante agricolo muore schiacciato da un trattore

Sul posto in breve tempo è arrivato il personale sanitario, ma per recuperare la vittima è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto e riportato sulla sede stradale, insieme al trattore, servendosi di una gru. Date le sue condizioni di salute, che sembravano particolarmente critiche, si è alzata in volo un'eliambulanza, che in pochi minuti è atterrata all'interno del campo, pronta a trasportarlo in un ospedale della Capitale. Purtroppo inutile ogni tentativo compiuto dai sanitari di rianimarlo: per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale che hanno svolto gli accertamenti e che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.