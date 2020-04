Con l'emergenza coronavirus in corso continuano i tentativi di alcuni truffatori di ingannare le persone – soprattutto quelle anziane e sole – per far leva sulle loro paure e derubarle. Persone senza scrupoli che si sono introdotte in casa delle persone fingendosi operatori sanitari che stavano facendo campioni a tappeto, oppure sanificazioni ordinate dalle Asl per contrastare la diffusione della pandemia. E se spesso anche i più giovani ci cascano, è chiaro che chi è più in avanti con l'età – e sente su di sé tutta la paura di un eventuale contagio – spesso tende a fidarsi di chi dice che sta compiendo atti per il suo bene. E che soprattutto si qualifica come operatore sanitario. Niente di più falso: e così in tanti sono stati truffati da questi sciacalli, che stanno sfruttando l'emergenza per il loro tornaconto personale.

La truffa dei finti volontari ad Aprilia

Questo è quanto sta succedendo anche ad Aprilia, dove alcuni individui si stanno presentando in casa delle persone anziane e sole fingendosi volontari della Croce Rossa di Aprilia e offrendo compagnia e aiuto per le faccende domestiche. Con questa scusa entrano nelle abitazioni e prendono tutto ciò che riescono. A dare l'allarme è stato il Comune di Aprilia, che ha raccolto le testimonianze di diversi cittadini che sono stati contattati da queste persone. E avverte che la Croce Rossa di Aprilia "non ha attivato questo tipo di servizio. I volontari sono ovviamente a disposizione della popolazione di Aprilia, ma si attivano solo su richiesta del singolo cittadino o nelle iniziative che il Comune o la ASL hanno messo in campo in queste settimane (dalla distribuzione dei pacchi viveri, alla consegna delle autorizzazioni per buoni spesa, fino alla consegna di farmaci a pazienti Covid19+)".