in foto: Immagine di repertorio

È stata allontanata dalla famiglia e collocata in una struttura protetta la neonata ricoverata da oltre due mesi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo ha deciso per precauzione l'autorità giudiziaria, in attesa che si chiarisca cosa le sia accaduto a pochi giorni dalla nascita. La piccola era arrivata al pronto soccorso con diverse ecchimosi, i segni di un morso, una costola rotta e l'altra costola in via di guarigione. Una condizione che ha da subito messo in allarme i medici, che hanno chiamato i servizi sociali e le forze dell'ordine. La Procura di Latina ha aperto immediatamente un'inchiesta e disposto l'interrogatorio dei genitori. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato.

L'arrivo della neonata in ospedale

La piccola era arrivata in ospedale con la mamma: la donna ha dichiarato che non smetteva di piangere, ma quando i medici l'hanno visitata e hanno capito il reale motivo della disperazione della bambina, hanno allertato immediatamente i servizi sociali. Erano passati pochi giorni dalla nascita ma aveva una costola rotta, diverse ecchimosi sul corpo e un morso sulla coscia. L'altra costola era stata rotta in precedenza ma stava guarendo. Un quadro agghiacciante, sul quale indaga ora la Polizia di Stato. Sono diverse le domande cui gli inquirenti vogliono dare una risposta: chi è stato a provocare quelle ferite alla bimba? Chi, oltre ai genitori, passava del tempo con lei? Sia la madre sia il padre sono stati interrogati dagli agenti, ma data la delicatezza della questione, sulla vicenda c'è il massimo riserbo. Ora, in attesa che sia fatta piena luce sull'accaduto, la neonata è stata allontanata dai genitori e posta in una struttura protetta.