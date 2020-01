in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente oggi ad Aprilia tra corso Giovanni XXIII e via dei Mille. Per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate, andando poi a investire sei macchine, alcune delle quali in sosta. Ad avere la peggio una signora che stava per attraversare la strada con le buste della spesa. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e la Polizia locale di Aprilia per i rilievi del caso. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, la dinamica non è ancora particolarmente chiara. Le ipotesi più probabili sono quelle della velocità eccessiva e della mancata precedenza, cosa che potrebbe aver causato lo scontro tra le due vetture. La donna investita non è stata portata in ospedale: non si hanno informazioni sulle sue attuali condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Grande Raccordo Anulare, morto un centauro

Questa mattina invece, poco prima delle 9, un motociclista è morto sul Grande Raccordo Anulare a causa di un tragico incidente stradale al chilometro 39.4, all'altezza dello svincolo con via Tuscolana. Per cause ancora da accertare, il centauro si è schiantato contro un tir. Immediati i soccorsi del 118 chiamati dai passanti che hanno assistito tragicamente alla scena. Purtroppo per l'uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa della violenza dello schianto con il tir. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i poliziotti e le squadre Anas che si sono occupate della viabilità. Vista la tipologia d'incidente, infatti, notevoli sono state le ripercussioni sul traffico stradale. I veicoli coinvolti sono stati spostati sulla corsia d'emergenza e la situazione è tornata alla normalità verso le 10.30.