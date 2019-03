Ha ferito il compagno della madre, colpendolo con un punteruolo all'addome, al termine di una violenta lite scoppiata in strada ad Aprilia, in provincia di Latina. Le forze dell'ordine sono sulle tracce di un 41enne di Roma, ricercato con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto d'armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri lo hanno individuato e denunciato ma lo stanno ancora cercando. I fatti risalgono a domenica scorsa, 17 marzo, quando tra l'uomo e il compagno della madre è iniziata una discussione accesa, nata probabilmente da motivi legati all’occupazione di un’abitazione di famiglia. Secondo le informazioni ricevute, il 41enne, preso dalla collera, ha perso il controllo, ha impugnato un punteruolo, utensile a mano appuntito utilizzato in falegnameria, e lo ha colpito con dei fendenti all'addome, per poi darsi alla fuga, rendendosi al momento irreperibile.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata con l'ambulanza in ospedale. Arrivato nel pronto soccorso del nosocomio, il paziente ha ricevuto le cure dei medici necessarie al caso, con una prognosi di un mese. Sul corpo ha riportato una ferita da taglio dalla parte sinistra dell'addome.