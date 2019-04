in foto: Foto della polizia stradale

Grave incidente stradale su via Pontina all'altezza di via Genio Civile, dove un‘auto si è ribaltata e il conducente è rimasto ferito gravemente. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, intorno alle ore 14.30. Paura tra gli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena. La macchina, per motivi non noti e ancora in via d'accertamento, è uscita dalla corsia nella quale stava transitando e si è ribaltata completamente. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. La persona rimasta intrappolata all'interno del veicolo incidentato, è stata estratta dalle lamiere aggrovigliate ed è stata trasportata in eliambulanza con codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Arrivata al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici. Secondo le informazioni apprese le sue condizioni sarebbero gravi.

Traffico bloccato su via Pontina

La circolazione stradale su via Pontina ha subito un forte rallentamento nel pomeriggio, il traffico è rimasto bloccato per agevolare le operazioni di soccorso della persona rimasta ferita nel sinistro, e per rendere possibile l'atterraggio dell'eliambulanza. Su Twitter alle 14.42 Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti della "presenza di traffico e code su via Pontina in direzione Latina". E ha raccomandato a chi si trova in transito sul tratto interessato di prestare la massima attenzione. Nelle ore successive la circolazione dei veicoli è tornata progressivamente alla normalità.