Singolare incidente su via Pontina questa mattina. Il terzo asse di un autocarro si è staccato improvvisamente dal mezzo e ha invaso la carreggiata, causando gravi disagi alla circolazione e mettendo in pericolo gli automobilisti e i centauri che in quel momento stavano transitando in strada. Fortunatamente l'episodio non ha avuto conseguenze e nessuno è rimasto ferito, né i conducenti delle vetture né il conducente dell'autocarro. Sul posto si è recato il personale del distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia e dell'Anas per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la strada. Il traffico è tornato poco dopo scorrevole, lo sgombero del terzo asse della carreggiata non ha richiesto molto tempo. Nel frattempo però, la Pontina in direzione di Latina è stata chiusa, creando molti disagi agli automobilisti che transitavano in quel momento. Non è ancora chiaro il motivo per cui l'autocarro ha perso le ruote improvvisamente proprio in mezzo alla strada.

Ruote di un autocarro si staccano sulla Pontina, traffico in tilt

