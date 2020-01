Hanno accoltellato un vicino di casa in via Inghilterra ad Aprilia, in provincia di Latina, per questo padre e figlio sono stati condannati a nove anni di reclusione, ritenuti colpevoli di tentato omicidio. Lo hanno colpito con un coltello da cucina al culmine di una lite scaturita per futili motivi, per poi darsi alla fuga, lasciandolo a terra fino all'arrivo dei soccorsi. A finire in carcere Renato e Alessandro Trifogli, sessantuno e trentatré anni. La sentenza del giudice è arrivata ieri, davanti al collegio del Tribunale di Latina, il pubblico ministero aveva chiesto nei loro confronti una pena di otto anni.

Padre e figlio accoltellarono un vicino di casa

I fatti risalgono al novembre del 2013, l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite animata scaturita per futili motivi. I vicini facevano troppo rumore, disturbavano la famiglia nelle loro attività quotidiane, sarebbe questo il motivo delle frequenti discussioni, l'ultima è finita con il ferimento. In quel frangente un quarantatreenne è rimasto ferito, colpito da alcuni fendenti inferti con un coltello da cucina, dopo l'ennesimo litigio.

Vicino di casa ferito a coltellate

A seguito dell'accaduto i due si sono poi dati alla fuga, lasciandolo riverso a terra grondante di sangue fino all'arrivo dei soccorsi e abbandonando la lama sulle scale del palazzo. Poi il ricovero in ospedale per le ferite d'arma da taglio riportate, che hanno richiesto l'intervento dei medici. La vittima ha sporto denuncia e sono partite le indagini dei carabinieri, che in breve tempo hanno rintracciato i responsabili e sotto richiesta della Procura li hanno arrestati.