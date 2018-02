"Apra la porta signora, sono l'idraulico, devo sostituire un pezzo della caldaia". Lei, un'anziana di 78 anni, residente in via Taranto, zona San Giovanni, a Roma, pensa sia tutto a posto e apre la porta. Ma viene rapinata e selvaggiamente picchiata. Appena entra all'interno dell'appartamento, il malvivente spinge e colpisce più volte la donna rendendo il suo viso una maschera di sangue. Con le percosse le provoca anche un trauma cranico e la frattura delle ossa del naso, poi, dopo averla stordita e resa inoffensiva, la imbavaglia con un nastro da imballaggio e si reca in camera da letto per rubare gioielli e denaro. Infine scappa con la refurtiva.

I fatti risalgono allo scorso 16 gennaio, ma solo ieri i carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo della compagnia piazza Dante, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma – gruppo reati gravi contro il patrimonio – presso il Tribunale di Roma, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, dopo un’indagine sono riusciti a rintracciare il rapinatore. Il responsabile è un ragazzo di 31 anni di Marino, comune dei Castelli Romani. Prima di entrare in azione aveva telefonato alla signora dicendole che si sarebbe recato a casa sua per sostituire un pezzo dell'impianto di riscaldamento. La donna si è fidata e gli ha aperto la porta del suo appartamento. Il malvivente era effettivamente un operaio, inquadrato presso la ditta di manutenzione, seppur a tempo determinato e per un periodo di prova. Ma aveva intenzioni ben diverse da quelle di una onesta riparazione. Come ricostruito dagli investigatori l'arrestato aveva contattato la donna dopo un primo sopralluogo, presso l'appartamento, accordandosi per la sostituzione di un pezzo dell'impianto il giorno 16 gennaio. Per tutto il pomeriggio non si è presentato, quando poi ha bussato alla porta della donna alle 20.30, con un cappuccio in testa e dei guanti neri, ha aggredito l'anziana riducendola una maschera di sangue.

in foto: I carabinieri visitano la donna rapinata e picchiata

Nel frattempo dopo 25 giorni in ospedale, dove insieme ai carabinieri ha festeggiato il suo compleanno il 18 gennaio, l'anziana donna è rientrata a casa "e ha espresso una grande gratitudine quando le abbiamo comunicato di aver trovato l'aggressore – ha sottolineato il colonnello Antonio Petti, Comandante del gruppo Carabinieri di Roma – si tratta di un'operazione di polizia giudiziaria come tante, ma quello che spicca in questo caso è l'aspetto umano poiché oltre a risolvere un caso siamo profondamente soddisfatti del sostegno offerto a una donna anziana e sola. Questo è quello per cui ci impegniamo ogni giorno, la tutela degli anziani e dei ragazzi. Facciamo incontri con gli anziani per metterli in guardia sui pericoli più ricorrenti e nelle scuole cerchiamo di tenere i giovani lontani dagli stupefacenti". Tra i consigli quindi quello "di fare rete, soprattutto nei condomini e nei quartieri. Parlare con gli altri aiuta l'emersione dei reati. E poi rispettare poche regole semplici come guardare sempre dallo spioncino prima di aprire la porta di casa, accertarsi delle persone con cui si ha a che fare anche rivolgendosi alla più vicina stazione dei carabinieri", ha concluso Petti.