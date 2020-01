L'istituto Lewis Carroll di via Latina, in zona Appio Latino a Roma, è stato svaligiato. Secondo quanto si apprende, ignoti sono entrati nella scuola secondaria del complesso e hanno rubato alcuni computer, oltre a gettare tutto per terra e a rompere alcuni muri. Porte divelte e scardinate, buchi nelle parete, calcinacci per terra e attrezzature rovinate: chi ha deciso di saccheggiare l'istituto di via Latina ci è andato giù pesante. Non si sa ancora se a rubare all'interno della scuola sia stata una sola persona o una banda composta da più ladri: attualmente le indagini sono in corso, se ne sta occupando la polizia, cui la segnalazione è stata fatte alle 7.20 del mattino.

Furto alla scuola media Lewis Carroll, indagini in corso

Dato che la scuola è stata chiusa nelle ultime due settimane per le vacanze di Natale, non è detto che il furto sia avvenuto questa notte: i ladri, infatti, potrebbero essere entrati anche nei giorni precedenti al 6 gennaio visto che nell'istituto i ragazzini sono tornati solo questa mattina, al termine dell'Epifania. Per entrare nella scuola, i rapinatori hanno smurato una parete, e poi sono entrati nella sala dove sono conservati i computer e gli oggetti più tecnologici. Il risultato è che stamattina il personale scolastico, entrando nell'edificio, si è trovato davanti scene che sembravano di guerra, con i materiali elettronici rubati e quello che non hanno potuto prendere – perché di poco valore – lasciato per terra. Sarà la polizia adesso a indagare per scoprire chi siano gli autori del furto, anche la visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.