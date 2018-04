Un ragazzo di 15 anni è state fermato dai carabinieri, con l'accusa di essere il responsabile degli incendi che hanno gravemente danneggiato diversi istituti scolastici di Civitavecchia nel mese di gennaio. Non è ancora chiaro se il minorenne, individuato al termine di articolate attività d'indagine, abbia agito solo o assieme ad altri. Il gip del tribunale dei minori di Roma, analizzate le prove presentate dagli inquirenti, ha disposto l'affidamento del ragazzo a una comunità in attesa di giudizio.

Secondo i militari le responsabilità del 15enne sarebbero particolarmente evidenti soprattutto nell'incendio che il 9 gennaio 2018 ha seriamente danneggiato l'istituto scolastico di via Achille Montanucci. Il rogo ha causato danni per 675.0000 euro e ha reso inutilizzabile parte dell'edificio, costringendo le classi di scuola media a fare lezione in delle sistemazioni alternative. Dei danni provocati dall'incendio dovrà invece rispondere la famiglia del ragazzo.