in foto: Shaboo

Non potendo spacciare nei soliti luoghi a causa dell'emergenza coronavirus, tre ragazzi hanno deciso di trasformare una casa vacanze in una centrale di spaccio. Ecstasy, chetamina, metanfetamina: questo e altro riuscivano a fornire ai loro clienti, che facevano avanti e indietro dall'abitazione per acquistare le sostanze. Ma è stato proprio questo continuo via vai di gente che ha fatto insospettire le forze dell'ordine, che hanno iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava in quella casa. Si sono appostati davanti la casa, e dopo una breve indagine hanno appurato che si trattava proprio di spaccio. E così sono entrati nell'abitazione, per vedere che cosa conteneva e l'entità della'attività dei tre ragazzi.

All'interno della casa sono stati trovati tre giovani di età compresa tra i 26 e i 29 anni, più varie quantità di droghe e il materiale per confezionarle e venderle. Complessivamente si trattava di 10,20 grammi di chetamina, 13,1 di metanfetamina e 30 pasticche di ecstasy. Oltre alla droga, c'erano vari fogli con segnati i nomi dei clienti e i soldi dati per le sostanze. In casa c'era anche una padella con tracce di polvere bianca utilizzata per trattare la droga, buste in cellophane e bilancino di precisione. Ma i ragazzi avevano nascosto altre sostanze in un secondo appartamento: qui è stata rinvenuta cocaina, mefedrone, ecstasy, metanfetamina, mestoli con tracce di polvere bianca, cinque balancini e block notes, e oltre 4mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e i ragazzi arrestati.