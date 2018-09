Paura questa mattina all'Appio Tuscolano. Mancavano pochi minuti alle 8.00 quando i vigili del fuoco sono arrivati con tre squadre in via Lugnano in Teverina, nella zona di Villa Lais. I pompieri, con il supporto di un'autobotte e di un'autoscala sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio divampato in un appartamento. Ancora non sono note le cause del rogo, un sopralluogo è in corso per stabilire cosa sia accaduto e da dove siano scaturite le fiamme.

L'intera palazzina, in via precauzionale, è stata evacuata con il supporto degli agenti di Polizia Locale del VII Gruppo, che hanno anche chiuso l'accesso alla strada per consentire lo svolgimento delle operazioni. Due le persone rimaste intossicate che sono state soccorse sul posto dal personale sanitario del 118, mentre una terza persona è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata per essere sottoposta ad ulteriori accertamento