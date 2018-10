in foto: Il luogo dell’incidente

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 8.00 della mattina di oggi – mercoledì 4 ottobre – di fronte alla scuola Virgilio di Lavinio, una frazione del comune costiero di Anzio in provincia di Roma. Qui un uomo alla guida di un'auto ha fatto una manovra vietata in retromarcia, investendo una manna che stava accompagnando a scuola il figlio. La donna e il bambino sono rimasti entrambi feriti. Il conducente della vettura, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è invece dato a una precipitosa fuga rischiando di travolgere altri bambini e genitori.

Il pirata della strada è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della Polizia Locale e dai carabinieri intervenuti sul posto. Da quanto si apprende viaggiava a sua volta con a bordo un minore. Identificato la sua posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Madre e figlio sono stati invece soccorsi dal personale del 118: feriti in modo lieve, sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.