Pericoloso, violento, e in uno stato psicologico fortemente alterato, forse anche a causa dell'uso di droga. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Anzio dopo che ha aggredito la moglie in strada, picchiandola e rubandole la borsa, dove all'interno aveva 670 euro. Un vero e proprio assalto condotto in mezzo alla strada, in pieno giorno: convinto di farla franca e che la donna non l'avrebbe denunciato, ha nuovamente esercitato violenza su di lei, rubandole i soldi duramente guadagnati e i suoi effetti personali. Ma stavolta, nonostante la paura e le ferite riportate a causa dell'aggressione, lei non gliel'ha fatta passare liscia: mentre camminava, nonostante il naso sanguinante, la maglia strappata e le lesioni, ha fermato una pattuglia di carabinieri, denunciando il marito.

La storia raccontata dalla donna è agghiacciante: da sempre il marito la picchiava e minacciava, ma le aggressioni si erano fatte più numerose e violente nelle ultime settimane. Dopo essere stati avvertiti, i carabinieri della stazione di Anzio hanno cominciato le ricerche dell'uomo, trovato nella vicina stazione ferroviaria. Durante la perquisizione gli sono state trovate addosso diversi dosi di crack: le teneva nascoste negli slip, proprio per evitare che fossero trovate dai carabinieri. Così non è andata, e il 37enne è stato portato in carcere a Velletri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. La donna, invece, è stata portata al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno: durante l'aggressione il marito le aveva spaccato il naso e rotto una costola. Medicata dai dottori del pronto soccorso, è stata poi dimessa.