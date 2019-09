in foto: Immagine di repertorio

Si nascondevano dietro le macchine di giovani coppie che si appartavano per avere un po' d'intimità nella notte, e poi le rapinavano fingendo di essere appartenenti alle forze dell'ordine. Sotto la minaccia delle armi costringevano le coppiette non solo a consegnare portafogli, cellulari e averi, ma anche la macchina, che poi portavano via. Autori della rapina due ragazzi di Anzio, arrestati dalle forze dell'ordine dopo un'intensa attività d'indagine svolta in alcuni luoghi chiave. Dopo aver ascoltato le testimonianze delle vittime della rapina, gli agenti del commissariato di Anzio, diretti da Andrea Sarnari, hanno capito che le varie denunce presentate erano collegate e le rapine commesse dalle stesse persone. E così hanno iniziato a controllare due zone: quella in cui le coppiette erano solite appostarsi la sera, e quella in cui si ritrovavano i consumatori di sostanze stupefacenti. E proprio in quest'ultimo posto hanno trovato gli indizi che gli hanno consentito di chiudere il cerchio delle indagini.

Rapinavano coppiette in macchina, arrestati due ragazzi

Nelle zone frequentate dai consumatori di sostanze stupefacenti sono state rinvenute le vetture rubate alle coppiette e anche alcuni documenti delle vittime. Così, capendo che erano sulla pista giusta, hanno continuato a tenere d'occhio quei posti. Fino a che sono riusciti a individuare uno dei due rapinatori che terrorizzava le coppie di giovani che si appartavano la sera. Si tratta di P.V. un ragazzo di 33 anni originario di Anzio con piccoli precedenti di polizia. Il secondo, invece, è un 26enne sempre residente ad Anzio già noto alle forze dell'ordine come consumatore di stupefacenti e per alcuni reati commessi in passato. Quest'ultimo è stato identificato per le descrizioni delle vittime e per un tatuaggio. Entrambi sono stati accusati di rapina aggravata in concorso.