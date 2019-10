in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Brutto incidente questa mattina ad Anzio, lungo viale Menacci. Una professoressa di lettere del liceo classico di XXI Aprile stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a prendere il treno dopo aver terminato lezione, quando è stata investita da una macchina che viaggiava in direzione di Nettuno. L'impatto è stato molto violento e lo schianto molto forte: la professoressa è stata scaraventata a una distanza di dieci metri dal punto dell'incidente. La dinamica e la scena hanno fatto pensare al peggio: subito soccorsa dalla donna alla guida dell'auto e dal personale di una pompa di benzina vicina al luogo del sinistro, non ha riportato ferite gravi nello scontro.

Professoressa investita ad Anzio, ricoverata conducente dell'auto per lo spavento

Nel giro di pochi minuti sul posto è giunta un'ambulanza per stabilizzare la donna e portarla in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. Anche la donna che ha investito la professoressa è stata soccorsa dai sanitari: non ha riportato ferite nell'incidente, ma versava in stato di shock a causa del forte spavento. Nessuna delle due è fortunatamente grave, anche se inizialmente si è pensato che il sinistro potesse finire in tragedia. Non si conosce ancora perfettamente la dinamica dell'incidente e come mai la macchina abbia investito la professoressa: forse la donna alla guida ha avuto una distrazione, oppure non ha visto l'insegnante per qualche motivo in particolare. Fortunatamente questo brutto episodio non ha avuto un tragico epilogo, e le due donne potranno tornare a casa dopo aver ricevuto le cure del caso.