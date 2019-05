in foto: Immagine di repertorio

Tanta paura ieri ad Anzio, dove una lite familiare stava per finire in tragedia. La vicenda ha visto protagonista un 53enne del posto, un commerciante già noto alle forze dell'ordine: la sua rabbia si sarebbe scatenata intorno alle 4 di domenica mattina, quando l'uomo ha sorpreso nella sua casa la sua compagna ubriaca. La scena l'ha mandato su tutte le furie, a tal punto che ha cominciato a malmenare la donna, colpendola a calci e pugni. Le urla hanno svegliato i due figli di 13 e di 17 anni, che sono corsi verso l'uomo per cercare di calmarlo. Il 53enne avrebbe per qualche istante fermato la propria rabbia, ma dopo qualche ora l'ira ha riavuto il sopravvento: il commerciante ha così preso in mano una pistola, iniziando a minacciare i componenti della famiglia, tra cui anche la madre di 83 anni. Dopodiché l'uomo avrebbe sbarrato la porta di casa con un divano e una spranga di ferro, sequestrando tutti i suoi familiari. Dopo aver chiuso la porta ha cominciato a esplodere dei colpi d'arma da fuoco contro alcune suppellettili, mentre al tempo stesso continuava a picchiare la propria compagna.

Anzio, spara in casa, sequestra i figli, picchia la compagna e poi prende un sonnifero

La furia dell'uomo si è placata solo quando ha ingerito una forte dose di sonnifero, addormentandosi su un divano. La figlia 17enne ha così approfittato del momento per telefonare al 112, e in pochi istanti i carabinieri sono giunti sul posto. I militari sono rimasti in costante contatto telefonico con i ragazzi, in particolare con il figlio 13enne, che è riuscito ad aprire la porta di casa serrata in precedenza dall'assalitore: una volta entrati nell'appartamento gli uomini dell'Arma hanno immobilizzato il 53enne, trovato ancora sotto l'effetto dei calmanti. L'uomo è ora accusato di lesioni, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e detenzione illegale di armi da sparo: al momento si trova nel carcere di Velletri in attesa dell'udienza di convalida. La compagna è stata portata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico a seguito delle fratture riportato al naso, a un braccio e a 6 costole. I figli, tutti illesi, sono stati affidati alla nonna.