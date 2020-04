Un uomo di quarantaquattro anni è stato arrestato dopo che nella sua abitazione sono state trovate ingenti quantità di droga. Un vero e proprio magazzino, con trenta chili di hashish divisi in panetti da 100 grammi ciascuno pronti per essere tagliati, 3 chili e mezzo di marijuana e 500 grammi di cocaina. Le sostanze erano probabilmente dirette alle principali piazze di spaccio del Lazio e soprattutto della capitale, anche se non è escluso fossero riservate anche alle altre regioni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia e dai carabinieri di Campoverde, che dopo aver condotto le indagini hanno effettuato il blitz antidroga, arrestando l'uomo.

Trovato con 34kg di droga in casa, arrestato

Il 44enne è stato portato nel carcere di Velletri, l'accusa è di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini sono ora in corso per ricostruire la rete di spaccio dietro l'uomo: è chiaro che il 44enne non poteva essere da solo a gestire tutto quanto, la quantità di droga trovata in casa sua era troppo alta. È molto probabile che ci siano altre persone – magari appartenenti a più grandi organizzazioni criminali – che tengono i fili e che si occupano di far arrivare in provincia grandi quantitativi di droga per poi immetterli sulle piazze di spaccio. Decisiva sarà la perquisizione dell'abitazione, l'analisi degli apparecchi elettronici e, soprattutto, l'interrogatorio che sarà condotto in carcere davanti al giudice.