in foto: Foto di repertorio

Due 30enni hanno tentato per due volte di investire e uccidere un migrante di 24 anni, ospite di un centro di accoglienza di Aprilia. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri ad Anzio, frazione di Lavinio, in via Goldoni. Stando a quanto ricostruito, il 24enne era a bordo della sua bicicletta quando è stato affiancato dall'automobile dei due ragazzi, che erano sotto effetto di stupefacenti e sostanze alcoliche. Hanno rivolto insulti razzisti al ragazzo in bici, poi lo hanno investito una volta, hanno effettuato un'inversione di marcia e lo hanno investito di nuovo. Il giovane guineiano è caduto a terra e loro l'hanno lasciato lì, tramortito. Dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Il 24enne è stato subito soccorso da un passante ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio, dov'è arrivato incosciente e con alcune ferite alla testa e al tronco. Fortunatamente sono state escluse lesioni interne e quindi la vita non sarebbe a rischio, ma la prognosi rimane riservata.

I carabinieri della compagnia di Anzio hanno immediatamente avviato le indagini e sono in poco tempo riusciti a individuare i due investitori. Intorno all'una di notte il conducente dell'automobile è stato rintracciato e sulla vettura erano ancora evidenti i segni dell'investimento. I sospetti su di lui sono stati confermati dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza privata installate in zona. L'uomo, che alle spalle ha precedenti per droga, è stato quindi arrestato e portato in carcere a Velletri. Il passeggero, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. L'automobile e la bicicletta sono state sequestrate.