in foto: Foto pubblicata su Facebook da Anna Rossi

"Attenzione c'è un cavallo sui binari". Una scena singolare quella a cui hanno assistito in pendolari in attesa di salire sul loro treno pquesta mattina alla stazione di Padiglione ad Anzio. Qui un cavallo di grandi dimensioni, non è ancora chiaro come, è giunto sui binari della ferrovia andando al galoppo su e giù per le traversine. Inevitabili i disagi alla circolazione: c'è voluto del tempo prima che il cavallo fosse allontanato dai binari, e diverse corse hanno subito rallentamenti.

Disagi per i passeggeri della linea Roma-Nettuno

I ritardi hanno riguardato la linea regionale Fl8 che collega Nettuno, quindi la zona del litorale a sud di Roma, con la stazione Termini, in entrambi i sensi di marcia. Un imprevisto insolito per i pendolari, purtroppo già abituati a ritardi e disservizi. Non è al momento noto da dove fosse fuggito l'equino.