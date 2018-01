Un'abitazione è andata in fiamme attorno alle 15 di oggi – martedì 2 gennaio – ad Anzio, comune in provincia di Roma. La casa a due pani – con gran parti dei rivestimenti in legno – che è andata completamente in fumo, si trova al civico 72 di via di Colle Cocchino alla periferia di Roma. Da quanto si apprende l'incendio sarebbe partito da una grande stufa legna, accesa per riscaldare l'ambiente. In casa si trovavano due donne, madre e figlia, una delle quali da quanto si apprende rimasta intossicata in maniera lieve, ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo e trasportata all'ospedale di Anzio.

Intossicata una donna, inagibile il fabbricato andato in fiamme.

Le fiamme, altissime, hanno sprigionato un'alta colonna di fumo nero visibile da molti chilometri di distanza, mentre l'odore di bruciato ha invaso il circondario attirando sul luogo molti cittadini. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, un'autobotte e un'autoscala e dopo ore sono riusciti a domare il rogo. Completamente distrutta l'abitazione. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta, condotta dagli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno.