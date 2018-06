in foto: Foto di repertorio

Un anziano non vuole pagargli la cena e lui lo aggredisce con un lanciafiamme. È successo nella serata di sabato 2 giugno all'interno di un ristorante di una nota catena di fast food in via Paride Stefanini nel quartiere Eur di Roma, a pochi passi dal centro commerciale Euroma2. Protagonisti dell'episodio un ragazzo di 31 anni brasiliano, senza fissa dimora e con precedenti, e un 71enne pensionato, originario della provincia di Sassari e residente a Roma.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, il 31enne avrebbe minacciato di morte l'anziano intimandogli di pagargli la cena. Quest'ultimo si sarebbe rifiutato e l'altro lo avrebbe prima aggredito con un frammento di una bottiglia di vetro e poi lo avrebbe centrato con una fiammata provocata da un lanciafiamme artigianale, ovvero una bomboletta spray innescata da un accendino. Il pensionato è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dov'è stato ricoverato per diverse ferite in testa e sul collo. Non sarebbe in pericolo di vita. Il brasiliano, invece, è stato bloccato dai carabinieri, intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione arrivata al 112, e poi accompagnato al carcere Regina Coeli.