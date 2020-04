in foto: Foto di repertorio

Un anziano di 74 anni è stato denunciato per aver violato la quarantena obbligatorio. L'uomo, residente a Roma, è stato fermato il 13 aprile dai vigili di un paesino in provincia di Cosenza. E' stato multato perché non aveva rispettato le prescrizioni relative alle limitazioni degli spostamenti, ma non solo: come previsto da un'ordinanza della Regione Calabria, è stata applicata anche la quarantena obbligatoria per 14 giorni. Per due settimane, quindi, sarebbe dovuto restare in casa in Calabria.

L'uomo è stato rintracciato a Roma: denunciato per non aver rispettato la quarantena

Ieri mattina, però, durante i consueti controlli il 74enne non è stato trovato nella località calabrese. I vigili hanno quindi avvertito gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo IX Eur, zona di residenza dell'uomo. I vigili hanno raggiunto la sua abitazione, hanno identificato l'anziano e lo hanno denunciato per il mancato rispetto della quarantena. La Polizia Locale informa che negli ultimi due giorni sono 70 le irregolarità riscontrate dalla Polizia Locale per mancata osservanza delle disposizioni a tutela della salute pubblica.

Nel fine settimana 163 multe da parte dei vigili urbani

Nello scorso fine settimana sono stati 163 gli illeciti rilevati "da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio capitolino, perlopiù per spostamenti privi di motivi validi o inattendibili, come chi ha dichiarato di andare a fare la spesa ma in orario di chiusura delle attività commerciali".