Il cadavere di una donna di 74 anni è stato trovato questa mattina a Roma, in via degli Alberini. La donna era riversa sull'asfalto: in una borsa appartenente alla vittima, che era senza documenti, è stato trovato un telefono cellulare che ha permesso l'identificazione e di rintracciare e avvisare i famigliari della 74enne. Si indaga adesso per cercare di capire le cause del decesso: tra le ipotesi al vaglio della polizia locale ci sono quelle di un malore o di un investimento da parte di un pirata della strada. Quest'ultima sembra al momento quella più probabile, anche se per avere qualche certezza bisognerà attendere l'esito dell'autopsia. La donna potrebbe essere morta a causa dell'impatto con un mezzo, il cui conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso, oppure potrebbe essere morta per cause naturali ed essere stata investita in seguito. Dai primi accertamenti sembra però che l'impatto con una vettura ci sia stato. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto attorno alle 8.30, ad opera di una pattuglia del Gruppo Tiburtino della polizia locale.